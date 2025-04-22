Mersin’in Tarsus ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Gazze’deki mazlumlara destek olmak amacıyla aracını bağışladı.

İsrail’in saldırıları altında olan Filistin’e yurt genelinde olduğu gibi Mersin’den de destekler sürüyor. Son olarak Mersin’in Tarsus ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, kendisine ait hafif ticari aracı Gazzeliler için bağışladı. Bağışlanan aracı teslim alan Tarsus Umut Kervanı Derneği yetkililerinden Mehmet Veysel Demir, bu bağışın son derece kıymetli olduğunu söyledi. Demir, "Tarsus ilçemizde bulunan ismini açıklamak istemeyen bir hayırsever, soykırıma karşı Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla hafif ticari aracını bağışladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gazze’de ciddi bir soykırım yaşanmaktadır. Çoluk çocuk demeden, yaşlı genç demeden üzerlerine bombalar yağdırılmaktadır. Biz de Gazze’de kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışmaktayız. Onlara gıda yardımında bulunuyoruz, çadır kent kuruyoruz. Tarsus’ta bir hayırseverimiz Gazze’ye ulaştırılmak üzere hafif ticari aracını bağışladı. Biz de bu aracı satıp, parasını oraya göndereceğiz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun, teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu tür hayırseverlerin sayısının çoğalmasını temenni eden Demir, hafif ticari aracın yaklaşık 300 bin lira değerde olduğunu ifade etti.