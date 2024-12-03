Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilkini düzenlediği Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali başladı. “Sanat şehri Denizli” için bir adım daha atıp Uluslararası Kısa Film Festivalini hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Geleceğe umutla bakan Denizli hayalini hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilk kez düzenlediği Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali başladı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalin açılış gösterimine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Çavuşoğlu açılış konuşmasında gösterime gelen tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, “Biz istedik ki, insanların hayatın içerisinde bulunduğu, mutlu oldukları, yaşamaktan keyif aldıkları bir Denizli oluşturalım; sanatın da bir şehri olalım hayalimiz vardı. Bugün onunla ilgili bir adım daha atıp Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali’ni başlatıyoruz. Tarımıyla, turizmiyle, hayvancılığıyla, sanatıyla, doğasıyla, sosyal yardımlarıyla beraber bu şehri hep birlikte keyifli hale getirmek istiyoruz. Biz Denizli’yi yüzü gülen insanların şehri haline getirelim istiyoruz” dedi.

İlk gün 9 film izlendi

Konuşmanın ardından, sinema sanatının zenginlik ve özgünlüğünü Denizli halkıyla buluşturmayı ve bu alandaki güzel eserleri geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyen Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali ilk gününde 9 film izleyicisiyle buluştu. Günaydın Anne, Le Periple D’abella, 220, Yara, Ekmek Teknesi, Kota, Geceyle Gelen, Rehber ve Aç Karnına Çıkmayalım adlı filmleri ilgiyle izleyen vatandaşlar keyifli bir gece geçirdi. Beş günde toplam 43 filmin ücretsiz olarak beğeniye sunulacağı festivalin ücretsiz davetiyeleri ebilet.denizli.bel.tr adresinden alınabiliyor. 6 Aralık’a kadar her gün saat 19.00’da gösterime girecek filmler eşliğinde sinemaseverlere ücretsiz gazoz ve patlamış mısır ikram edildi.

Denizli’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül gecesi 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 21.00’de yapılacak. Jüri koltuğunda, oyuncu Ece Özdikici, oyuncu ve akademisyen Gülşah Fırıncıoğlu Yaşar, oyuncu ve yönetmen İskender Altın, oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, oyuncu Sezin Bozacı, oyuncu Ufuk Kaplan ve Prof. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur oturacak. Eserleri değerlendiren jüri; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Belgesel, En İyi Animasyon, En İyi Müzik, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Jüri Özel Ödülü ve mansiyon ödüllerini açıklayacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülünün de sahibini bulacağı gecede programın sunuculuğunu İpek Dağıstanlı yapacak.