Bursa’da bir vatandaş, Uludağ’dan inerken yol üzerinde olan tilkileri görünce yanında getirdiği ekmeklerle besledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Uludağ’ın zirvesinden dönüşe geçen bir vatandaş, iki tilkinin yemek aramak için yola çıktığını gördü. Otomobili yol kenarına çeken duyarlı vatandaş, yanında getirdiği ekmekler ile tilkileri besledi. O anları kayda alan vatandaş, "Uludağ’a çıkan dostlara selam olsun. Hayvanlar aç, elimiz boş gelmeyelim" diyerek diğer vatandaşlara seslendi.