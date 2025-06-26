Ordu’nun Ulubey ilçesinde, 52 adet yağlı boya resminden oluşan ‘Anlamlı Renkler’ isimli resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Emekli maliyeci Seyfettin Akyıldız’ın 2013 yılından bu yana yaptığı ve toplamda 52 eserin yer aldığı yağlı boya resimler sergiye dönüştürüldü. İlçenin Şıhlar Mahallesi Düzköy mevkisinde resim sergisinin açılış töreni, Vali Muammer Erol, Kaymakam Esra Demirtaş, Belediye Başkanı İsa Türkcan ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Protokol üyeleri, serginin açılış kurdelesini keserek, hayırlı olmasını temenni etti.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, "Resim sergisinin açılışını, Ordu Valimiz Muammer Erol ile birlikte gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Bu vesileyle kültürel değerlerimize katkı sunan Seyfettin Akyıldız’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Maliyeden emekli olduğunu ve 2013 yılından bu yana resimle uğraştığını söyleyen Seyfettin Akyıldız, doğa ve atların yer aldığı 52 adet yağlı boya resmi kendi köyünde sergilemekten mutlu olduğunu ifade etti.