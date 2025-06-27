Muğla’nın Ula ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ula Yeşilova Mahallesinde ikamet eden G.Y. ve A.D. isimli şahsın ikametinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada; 187 adet sikke, 42 adet obje, 12 adet yüzük, 40 adet çeşitli boy ve ebatlarda ok ucu, mühür, ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 2 adet bıçak, 121 adet fişek, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 160 adet elektronik sigara ele geçirildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.