UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Turnuvada ilk maçlar 8-9 Temmuz, rövanşlar ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
28 takımın katıldığı kurada eşleşmeler şu şu şekilde oluştu:
FK Zalgiris (Litvanya) - Hamrun Spartans FC (Malta)
KuPS Kuopio (Finlandiya) - FC Milsami Orhei (Moldova)
The New Saints FC (Galler) - KF Shkendija (Kuzey Makedonya)
Iberia 1999 (Gürcistan) - Malmö (İsveç)
Levadia (Estonya) - RFS (Letonya)
Drita (Kosova) - Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)
Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)
FCSB (Romanya) - Inter Club d’Escaldes (Andorra)
Virtus AC 1964 (San Marino) - HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)
NK Olimpija (Slovenya) - Kairat Almaty (Kazakistan)
Noah (Ermenistan) - Buducnost (Karadağ)
Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo-Minsk (Belarus)