UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında normal süreyi 2-0 üstün bitiren Fenerbahçe, penaltı atışları sonucu İskoçya ekibi Rangers’a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada sol kanattan Kostic’in ortasında arka direkte Talisca’nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Igmane’nin vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.
73. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Müldür’ün pasında Szymanski topu ağlara gönderdi. 0-2
77. dakikada Tadic’in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
100. dakikada Cerny’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin
Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte (Ianis Hagi dk. 85), Sterling (Rıdvan Yılmaz dk. Raskin, Diomande (Nedim Bajrami dk. 68), Barron (Tom Lawrence dk. 95), Cerny, Dessers (Igmane Hamza dk. 68)
Yedekler: Kelly, Robin Pröpper, Clinton Nsiala-Makengo, Ross McCausland, Bailey Rice, Findlay Curtis, Danilo
Teknik Direktör: Barry Ferguson
Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Mert Müldür (Djiku dk. 88), Kostic, Osayi-Samuel (Tadic dk. 74), Amrabat, Fred, Szymanski (Mert Hakan dk. 105), Talisca (Dzeko dk. 74), En-Nesyri (İrfan Can Kahveci dk. 105)
Yedekler: Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Hakan, Şükür Toğrak, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Szymanski (dk. 45 ve 73) (Fenerbahçe)
Penaltılar:
Atanlar: Tavernier, Cerny, Lawrence (Rangers), Dzeko, Djiku (Fenerbahçe)
Kaçıranlar: Hagi (Rangers), Tadic, Fred, Mert Hakan (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Sterling, Balogun, Souttar, Diomande, Cyriel Dessers, Ianis Hagi, Rıdvan Yılmaz (Rangers), Talisca, Mert Hakan Djiku, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)