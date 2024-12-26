Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess V. Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Sierra Leone Büyükelçisi Francess V. Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra üç büyükelçiyi ayrı ayrı kabul etti.