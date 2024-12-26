Antalya’nın Alanya Belediyesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında yapılan iş birliğiyle çevre dostu yeni bir projenin ilk adımları atıldı. Proje kapsamında yapılan altyapı ve fiziki düzenlemelerin ardından üniversite içinde elektrikli scooter kullanılmaya başlanacak.

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversite kampüsü içinde elektrikli scooter kullanımı ve çevre dostu ulaşım çözümleri üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. ALKÜ Kent Estetik Kurulu Temsilcisi Öğr. Gör. Münire Rumeysa Çakan ve Genel Sekreter Onur Ocakdan’ın da katıldığı toplantıda, kent içinde başlayan ve kampüs içerisinde devam etmesi planlanan çevre dostu ulaşım yöntemlerinin teşvik edilmesi, elektrikli scooter kullanımına yönelik fiziki düzenlemeler ve altyapı geliştirme çalışmaları ele alındı.

Çevre dostu ulaşım sistemi

Öte yandan, çevreye duyarlı ulaşım sistemlerinin öğrenci ve personel tarafından benimsenmesi için yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Belediye ve Üniversite arasındaki söz konusu iş birliğiyle kampüs içinde hem daha estetik ve düzenli hem de güvenli ve çevre dostu bir ulaşım sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak. Çevre dostu projenin ilk adımının atıldığı görüşmede, Alanya’nın sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.