Deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına Sivas’ın ev sahipliğinde düzenlenen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 11-15 Şubat tarihleri arasında Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda, deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına düzenlenen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı.
Takım sıralamasında Yalova Termal 141 puanla birinci, İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü 124 puanla ikinci, Ankara MKE Ankaragücü 110 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Dereceye giren sporcular şöyle:
50 kilogram
1.Songül Kavak (Aydın Kuyucak Belediyesi)
2.Nil Aktaş (Kırklareli Lüleburgaz)
3.Yağmur Karabacak (Afyon Sinanpaşa Taş.)
3.Fatma Kızmaz (Ankara MKE Ankaragücü)
53 kilogram
1.Remziye Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
2.Şeyma Kızmaz (Ankara MKE Ankaragücü)
3.Sıla Aykul (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)
3.Zozan Akar (Yalova Termal)
55 kilogram
1.Tuba Demir (Yalova Termal)
2.Edanur Ersoy (Afyon Sinanpaşa Taş.)
3.Melda Dernekçi (Edirne Belediyesi)
3.Şeyda Salim (Hakkari GSK)
57 kilogram
1.Emine Çakmak (Yalova Termal)
2.Gülsüm Bingöl (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)
3.Nazar Kaya (Ankara MKE Ankaragücü)
3.Özlem Gürsoy (Erzincan İl Özel İdare)
59 kilogram
1.Ebru Dağbaşı (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)
2.Suna Durmaz (Aydın Kuyucak Belediyesi)
3.Özlem Çelik Aslan (Edirne Serhat Şehri)
3.Sevim Akbaş (Trabzon Ferdi)
62 kilogram
1.Selvi İlyasoğlu (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)
2.Büşra Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
3.Ebru Yılmaz (Trabzon Ortahisar)
3.Songül Aydemir (Erzincan İl Özel İdare)
65 kilogram
1.Beyzanur Akkuş (Trabzon Büyükşehir)
2.Nazmiye Budak (Ankara MKE Ankaragücü)
3.Duygu Gen (Balıkesir Büyükşehir)
3.Nur İrem İmdat (Samsun Hasan Çakın)
68 kilogram
1.Nesrin Baş (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)
2.Elif Şevval Kurt (Trabzon Büyükşehir)
3.Ayşe Selen Çelik (Ankara MKE Ankaragücü)
3.Edanur Kanca (Yalova Termal)
72 kilogram
1.Hatice Nur Sarı (Ankara MKE Ankaragücü)
2.Seda Başgöl (Ankara MKE Ankaragücü)
3.Albina İlyaz (Erzincan İl Özel İdare)
3.Nazar Bektaş (Yalova Termal)
76 kilogram
1.Elmira Yasin (Erzincan İl Özel İdare)
2.Melisa Sarıtaş (Yalova Termal)
3.Ceren Işık (Ağrı GSK)
3.Nazar Batır (Ankara MKE Ankaragücü)