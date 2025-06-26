Karabük’ün ev sahipliğini yaptığı U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe maçları devam ediyor.

Karabük Onur Futbol Sahası’nda düzenlenen U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında 6 farklı şehirden 6 takım yer alıyor.

Sincan Belediyesi Ankaraspor, Düzce Ayyıldız Spor’u 1-0 ile geçerek finale yükselirken, Bolu Kıbrıscıkspor da İzmit Şafakspor’u normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 14-13 mağlup ederek finale yükseldi.

10. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Karabük Üniversitesinde düzenlendi 10. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Karabük Üniversitesinde düzenlendi

Şampiyonanın final mücadelesi yarın saat 18.00’de Onur Futbol Sahası’nda oynanacak.

Kaynak: İHA