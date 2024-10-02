U16 Millî Takımımız, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası ilk maçında Türkmenistan’ı 3-0 mağlup etti.

Erzurum’da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan mücadelede Millî Takımımızın gollerini 3. dakikada Ada Yüzgeç ile 79 ve 85. dakikalarda Emin Eren Sayar kaydetti. Turnuvanın diğer maçında Kırgızistan, turnuvaya misafir ülke olarak katılan Gürcistan’a 3-0 mağlup oldu. Turnuvanın ikinci gününde Özbekistan ile Gürcistan, Türkmenistan ile Azerbaycan 2 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki bir sonraki maçını 4 Ekim Cuma günü Azerbaycan ile oynayacak. Ardından 6 Ekim Pazar günü oynanacak sıralama maçları ile turnuva sona erecek.