Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman’da zirai donun vurduğu meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman’ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde ceviz, Trabzon hurması, ceviz bahçelerini gezen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar çiftçilerden bilgi aldı. Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ve ilçe ziraat odası başkanları eşlik etti.

Gölbaşı ilçesi Ozan köyünde açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Türkiye’de bir mevsim kayması yaşıyoruz. Bahar ayında maalesef biz kışı yaşadık. Sonbaharda biliyorsunuz yazı yaşadık. Şimdi bütün bu mevsim kayması afetleri de beraberinde getiriyor. Yani Ocak ayından itibaren fevkalade kurak bir sezon geçirdik. Ocak, Şubat, Mart çok kurak geçti. Zaman zaman da Türkiye’nin çok değişik bölgelerinde don afetiyle karşı karşıya kaldık. Biz Nisan yağışlarını bekliyorduk, çünkü Nisan yağışları hububat içinde çok önemli. Türkiye’nin önemli bir bölümünde hububat üretimi var. Biz Nisan yağışlarını görünce bundan memnuniyet duyduk, fevkalade bir sevindik. Fakat arkasından beklemediğimiz bir olay oldu kışı yaşadık. Yani Nisan’da kışı yaşadık. Kar geldi. Karın arkasında da üç gün süren bir dört gün süren don felaketiyle maalesef karşı karşıya kaldık" dedi.

Adıyaman’ın da zirai dondan çok etkilendiğini dile getiren Bayraktar, "Bu bölgede diğer bölgelerde olduğu gibi afetten fevkalade etkilenmiş görünüyor. Türkiye genelinde ziraat odalarımız marifetiyle yaptığımız tespitlere göre maalesef 65 ilimizde zarar görünüyor. Tabii Adıyaman’da bu zarardan nasibini alan illerimizden bir tanesi. Bu bölge bademde fevkalade üretim seviyesi açısından gelişmiş olan bir bölge. İleri seviyede bir bölge, bademlerimiz zarar görmüş. Tabii bu bölgede ceviz üretimimiz zarar görmüş, bu bahçede olduğu gibi Trabzon hurması son yıllarda fevkalade burada gelişme kaydetmiş ama bu afette, don afetinde Trabzon hurması da zarar görmüş. Diğer Antep fıstığı gibi diğer ürünlerde burada zarar görmüş. Bazı bahçelerde dallar kurumuş durumda. Bu ürün meyve tutmaz yani iki sene üç sene bu ağaçlarda meyve tutumu olmayabilir. Dolayısıyla bunu da dikkate alarak önümüzdeki yıllardaki üretim eksikliğini de dikkate alarak çiftçimize uzun vadeli bir yapılandırma gerekiyor. Tarımda kalabilmeleri için, bakın çiftçiliğe devam edebilmeleri için çiftçilerimize üretiminin sürdürülebilirliği için muhakkak suretle çiftçimize destek verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.