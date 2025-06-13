Tunceli’de rezerv alanı ilan edilen yerlerde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde takip eden Vali Şefik Aygöl de iş makinesine binerek bir binanın yıkım çalışmasına katıldı.

Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde rezerv alanı ilan edilen bölgede 170 konutun kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Şefik Aygöl’e Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara tarafından bilgi verildi. Hak sahiplerinin de katıldığı programda açıklama yapan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Biz son dönemlerde Elazığ ve 6 Şubat depremini yaşadık. Bu depremlerden şehrimiz de zarar gördü. Bu kapsamda şu ana kadar 617 tane afette zarar görmüş hanemiz yıkılıp yerine yenisi yapıldı. Şu anda da bin 422 devam eden yapımız var" dedi.

Bulundukları alandaki çalışmanın kentsel dönüşüm kapsamında yapıldığını hatırlatan Vali Aygöl, "İlimizde ilçelerimizle birlikte 8 rezerv alanı oluşturuldu. Bunların ikisi şehir merkezinde. Şimdi Atatürk Mahallesi’ndeyiz. Atatürk Mahallesi’nde 170, Cumhuriyet Mahallesi’nde de 118 hanede kentsel dönüşüme karar verildi. Buna onay veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Depreme dayanıklı olmayan evleri yıkıp yerlerine depreme uygun haneler yapacağız. Bu aynı zamanda şehrimizin diğer bölgelerinde de yapacağımız çalışmalar için örnek teşkil edecek. İnsanlar mağdur olmadan bu çalışmanın yapılabileceğini görecekler. Bundan dolayı destek veren herkese teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza desteklerinden ötürü şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hayırlı eylesin. Bugün itibarıyla başladığımız yıkımla vatandaşlarımızı mağdur etmiyoruz kira desteği veriyoruz. En kısa sürede TOKİ tarafından ihaleler yapılacak. Vatandaşlarımızla yeni hanelerinde çay içmeyi rabbim bize nasip etsin" dedi.

Çalışma alanında incelemelerde bulunan Vali Aygöl, iş makinesine binerek yıkım çalışması gerçekleştirdi. Yıkım esnasında bir binanın çökmesi etrafı tozla kapladı.