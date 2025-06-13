Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İsrail’in saldırısı sonrası yaşanan gelişmeleri görüştü.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Kornelius, liderlerin görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını ele aldıklarını açıkladı. Alman Sözcü Kornelius, "Liderler, İsrail’in İran’ın nükleer programına yönelik bugünkü saldırılarını ve İran’ın askeri yanıtını ele aldılar ve yakın temas halinde kalmaya karar verdiler" ifadelerini kullandı.