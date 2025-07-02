Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Şap hastalığı, bulaşıcılığı son derece yüksek olan ve başta büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar olmak üzere birçok hayvan türünü etkileyen viral bir hastalık olarak hayvancılık sektörünü ciddi şekilde tehdit etmektedir" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, şap hastalığı ile ilgili yazılı bir açıklama paylaştı. Eroğlu, şap hastalığının sadece hayvan sağlığını değil, ülkedeki gıda güvenliğini ve hayvansal üretimi de doğrudan tehdit ettiğini belirterek, "Şap hastalığı, bulaşıcılığı son derece yüksek olan ve başta büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar olmak üzere birçok hayvan türünü etkileyen viral bir hastalık olarak hayvancılık sektörünü ciddi şekilde tehdit etmektedir. Hayvansal üretim kapasitesinde kayıplara yol açan bu hastalık, aynı zamanda gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından da risk oluşturmaktadır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak şap hastalığına karşı yürütülecek mücadelenin etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin sistematik, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini kamuoyuyla paylaşmayı görev kabul ediyoruz. Hastalığın yayılmasını önlemenin en etkili yolu koruyucu hekimlik uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda öncelikli olarak düzenli ve eksiksiz bir aşılama programının hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Süt üretiminde yüzde 30 ila yüzde 70’e varan kayıplar gözlemlenmektedir"

Yetiştiricilerin hastalığı erken evrede tanıyabilmeleri için bilinçlendirme çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Şap hastalığına karşı yürütülecek aşılamalar, hayvan popülasyonunun tamamını kapsamalı ve belirlenen takvim doğrultusunda uygulanmalıdır. Aksi takdirde aşılama eksiklikleri hastalığın hızla yayılmasına neden olarak telafisi güç kayıplara yol açabilir. Hayvan pazarları ve nakliye alanlarında alınacak sıkı tedbirler, kontrolsüz dolaşımı önleyerek hastalık zincirini kıracaktır. Şap hastalığıyla mücadelede yetiştirici eğitimlerinin artırılması da hayati öneme sahiptir. Şap hastalığı, insan sağlığı üzerinde bir tehdit oluşturmamaktadır. Hayvanlarda ise yüksek ateş, iştahsızlık, ağız ve ayaklarda yaralar gibi semptomlara neden olarak hem et hem de süt veriminde ciddi düşüşlere yol açmaktadır. Özellikle süt üretiminde yüzde 30 ila yüzde 70’e varan kayıplar gözlemlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürdürülen aşılama çalışmaları ve saha denetimlerinin oldukça kıymetli olduğunu, bu çalışmaların ülke genelinde aynı etkililikle uygulanabilmesi için veteriner hekim istihdamının artırılması, saha ekiplerinin güçlendirilmesi ve bölgesel farklılıkların dikkate alındığı destek mekanizmalarının devreye sokulması gerektiğini dile getirdi. Eroğlu, ayrıca dijital hayvan takip sistemlerinin güçlendirilerek her hayvanın sağlık geçmişinin kayıt altına alınması ve anlık takibinin yapılmasının mücadeleye önemli katkı sunacağını belirtti.

"Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin kurulmasını talep ediyoruz"

Veteriner hekim istihdamının artırılması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Eroğlu, "Erken uyarı, hızlı tehşis ve hızlı reaksiyon için ‘Tek Sağlık’ yaklaşımının eksiksiz uygulanması zorunludur. Bu amaçla doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin kurulması ve burada multidisipliner bir çalışmanın yürütülmesi talebimizi yineliyoruz. TVHB olarak özellikle kamuda veteriner hekim istihdamı ihtiyacının ivedilikle karşılanması gerektiğinin de altını önemle çiziyoruz. TVHB olarak alınacak her önlemin yalnızca hayvan sağlığının korunması değil, aynı zamanda gıda güvenliğinin teminat altına alınması ve sürdürülebilir hayvancılık politikasının inşası anlamına geldiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.