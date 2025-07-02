Manisa’da çocuklar ve gençler için yaz spor heyecanı başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl yaz döneminde hayata geçirilen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından Manisa’da da kapılarını açtı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen açılış törenine; şube müdürleri, ilçe müdürleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda veli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, halk oyunları gösterisi, jimnastik ve eskrim branşlarındaki gösterilerle renklendi. Sporcular ve veliler hep birlikte etkinlik alanında buluşarak açılışa renk kattı. Açılış programı kapsamında mini voleybol maçları da yapıldı, küçük sporcuların kıyasıya mücadelesi izleyicilerden büyük alkış aldı. "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Manisa’nın 17 ilçesinde yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı spor tesislerinde, 4-18 yaş arası çocuk ve gençlere uzman antrenörler eşliğinde 30 farklı branşta ücretsiz sportif eğitimler verilecek.

Özel ihtiyaçlı bireyler için açılan GSB Engelsiz Spor Okulları ise onların sporla buluşmasını sağlayarak fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz boyunca devam edecek bu faaliyetlerle sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı ve çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve hareketli bir şekilde geçirmesini amaçlıyor.