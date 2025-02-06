TVF Kadınlar 2. Lig’de mücadele eden Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, play-off çeyrek final etabında sahneye çıkacak.

TVF 2. Lig’de play-off mücadeleleri 7-8-9 Şubat tarihlerinde Mersin ilinde Mersinli Ahmet 1000 Kişilik Spor Salonu’nda Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü, Büyükçekmece Voleybol Akademisi Spor Kulübü ve Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor ile çeyrek finalde karşılaşacak olan Trendy Hotels Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı çeyrek finali geçerek, Nevşehir’de oynanacak olan yarı final ve final etaplarına katılmak için mücadele edecek.