Türkiye Çevre Haftası kapsamında Alanya Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Çevre Haftası Etkinlikleri tamamlandı.

Alanya Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlik programları ile hafta boyunca çeşitli alanlarda farkındalık çalışmaları, atölyeler ve kutlamalar gerçekleştirildi. Bu yılın teması olan "Plastik Kirliliğine Son" ve "Çevrene İyi Bak" sloganlarıyla hayata geçirilen faaliyetler çerçevesinde, özellikle çocuklara çevre bilincini kazandırmaya yönelik faaliyetler hayata geçirildi.

Okullarda eko şenlikler düzenlendi

Alanya Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Hamit Özçelik İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu ile Çıplaklı İlkokulu’nda Eko Şenlikler düzenlendi. Öğrenciler şenliklere; çevre konulu oyunlar, atölye çalışmaları ve yarışmalarla aktif katılım sağladı. Geri dönüştürülebilir malzemelerle yapılan çalışmalarla çevreye duyarlı üretimin önemi vurgulandı.

Öğrenciler için renkli etkinlik

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde öğrencilere yönelik özel bir etkinlik düzenlendi. Obaköy İlk Okulu’ndan 30 öğrenci kabak atölyesi çalışması yaparken, Çıplaklı İlk Okulu’ndan 30 öğrenci ise sıfır atık atölyesi kapsamında kavanoz boyama ve süsleme etkinliği gerçekleştirdi. Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak etkinliklere katıldı ve öğrencilere hediye verdi.

Bez çanta dağıtıldı

Şehrin en yoğun pazarlarından biri olan Salı Pazarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara geri dönüştürülebilir bez çanta hediye edildi. Her yıl tonlarca plastik poşetin doğayı kirleterek çevre kirliliğine sebep olmasından kaynaklı, pazar alanına gelen vatandaşların alışkanlık kazanması için sürdürülebilir alternatifler sunulan etkinlikte, çevre bilinciyle ilgili broşürler de dağıtıldı.

Atık pil ödülleri sahiplerini buldu

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı boyunca yürütülen okullardan kaynağında ayrı toplanan Atık Pil Toplama Kampanyası, öğrenciler ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla tamamlandı. En fazla atık pil toplayarak ilk üçe giren Avsallar Alaaddin Keykubat İlkokulu, İncekum Esentepe Ortaokulu ve Hamit Özçelik İlk ve Ortaokulu’na Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan masa tenisi hediye edildi.

Sergilerle farkındalık oluşturuldu

Yeni Belediye Binası sergi alanında çevre konu başlığında hazırlanan çevre günü resimleri, geri dönüşümün sanata dönüştüğü tasarımlar, vatandaşların beğenisine sunuldu. Doğada çöp olarak görülen yalos dalları, Türkler Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin dokunuşları ve sanat aşkıyla, heykellere ve sürdürülebilir tasarımlara dönüştürdü.