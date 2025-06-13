Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin makine dairesinde sabah saatlerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olay sırasında içeride bulunan az sayıdaki turist tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, sabah 07.30 sıralarında Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde 5 yıldızlı otelin makine dairesinde çıktı. İçeride bulunan az sayıda müşteri dumanı görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi. Oteldeki müşteriler hızla tahliye edilirken, ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında otelin kapılarının mühürlü olduğu, buna rağmen içeride konaklayan müşterilerin bulunduğu öğrenildi.

Yangın çıkmadan önce otele geldiğini ve dumanların yükselmesinden sonra hemen elektrik trafosunu kapattığı söyleyen otel sahibi Bahri Şanlı ’’Sabah 06.30’da otele geldim. Otel mühürlü olduğu için güvenlik kulübesinde oturdum. Bana dün gece 3 oda misafir geldi. Kazan dairesinde boylerler ateş almış. Otelde yanan kablolar dışında herhangi bir şey yok. Biz burada olduğumuz için müdahale ettik. 3 oda misafir geldi. Otel ticari olarak kapalı müşteri almadık. Otelde kauçuk ve kablo dışında herhangi yanan bir şey yok. Maddi zarar var. Bir arkadaşımız dumandan etkilendi. Arkadaşı hastaneye gönderdik tedavi ettirdik’’ dedi.

Otel, zabıta ekipleri tarafından tekrardan mühürlenerek ticari faaliyetlerine son verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.