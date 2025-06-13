Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, parklarda yapılan çalışmalarla ilçeye yeni kazandırılacak projeleri inceledi. Başkan Kotan inceleme sırasında, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin projelerle ilgili anlattıkları detayları dinledi ve müjdelerini de bir bir sıraladı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan parklarda yaptığı düzenleme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın göreve geldiği ilk günden bu yana titizlikle takip ettiği çalışmalar, aynı zamanda birer projeye de dönüşüyor. Başkan Kotan gerçekleştirilen çalışmaları hem yerinde inceliyor hem de ilgili Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin çalışmalarla ilgili verdiği detayları dinliyor. Bu kapsamda Başkan Kotan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı ile Kemal Sunal Parkı’nda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sırasında Kotan ile karşılaşan vatandaşlar, çalışmalardan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

23 Nisan Parkı’nın çehresi değişiyor

Ziyaret ettiği iki parkta da çalışan personelle buluşan ve kolaylıklar dileyen Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı’ndaki projeler ile ilgili şöyle konuştu; "Bu park çok geniş bir alana sahip. Buraya güvenliğin üst seviyede olduğu bir kreşimizi daha yapacağız. Trafiğin olmadığı ve parkın içerisinde, aileler için de daha cazibeli bir kreş olur" Kotan, parkın yanındaki 23 Nisan Emekli Kahvesi ile ilgili olarak ise "Burayı bir kafe haline dönüştüreceğiz. Emeklilerimiz kafede, Emekli Kart ile ücretsiz olarak çay ve kahvelerini içebilecekler. Bu kafenin yanında ayrıca bir spor kafe ile bir kafeteryamız daha olacak" dedi. Projelerle parkın çehresinin değişeceğini vurgulayan Başkan Kotan, "Parkımız içerisinde hem kreş hem Bebek Parkı olacak hem de boşta kalan atıl alanı değerlendireceğiz. Ayrıca buraya tenis kortları ve fitness salonu da kazandıracağız" diye konuştu.