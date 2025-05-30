TÜVTÜRK istasyonlarında kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemelerde "hizmet bedeli" adı altında kesilen ek ücret, araç sahiplerinin tepkisine neden oldu. Şikâyet platformlarında mağduriyetlerini dile getiren yüzlerce vatandaş, uygulamanın iptal edilmesini istedi.

TÜVTÜRK Samsun İstasyonu’na giden sürücüler, kartla ödeme yaptıklarında karşılarına çıkan "hizmet bedeli" ile şaşkınlık yaşadı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, TÜVTÜRK Müşteri Hizmetleri’ni arayarak şikayetlerini dile getirdi.

"Komisyon, TÜVTÜRK’e değil hizmet sağlayıcı firmaya gidiyor"

Müşteri hizmetlerinden alınan bilgiye göre, alınan ek ücretin TÜVTÜRK’e değil, ödeme altyapısını sağlayan bilişim firmasına ait olduğu belirtildi. Yetkililer, "Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmak isteyen müşterilerimizden, hizmet sağlayıcı firma tarafından yasal mevzuat uyarınca belirlenen hizmet bedeli tahsil edilmektedir. Bu durum, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesinde randevu alma aşamasında açıkça belirtilmektedir. TÜVTÜRK bu bedelden kazanç sağlamamakta, ödeme doğrudan ilgili firmaya yönlendirilmektedir" bilgisini verdi.

"5464 sayılı Yasa’ya aykırı, adil değil"

Uygulamaya tepki gösteren vatandaşlar, söz konusu ücretin yasalara aykırı olduğunu savundu. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na dikkat çeken vatandaşlar, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek ücret talep edilemeyeceğini vurguladı.

Vatandaşlar, uygulamanın tüketici haklarına açıkça aykırı olduğunu belirterek, TÜVTÜRK’ün bu uygulamadan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Madde 17:

"Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz".

Yetkililer ise vatandaşların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) e-Şikayet platformuna şikayetlerini iletebileceğine işaret etti.