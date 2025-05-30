Çorum’da Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar kapsamında kurbanlık satışlarının yapılacağı kurban pazarı, 31 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla kapılarını açıyor.

Çorum Kurban Pazarı, yarın açılarak 8 Haziran Pazar günü bayramın üçüncü gününe kadar hizmet verecek. Alıcılar ile satıcıları buluşturacak hayvan pazarı, her gün 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Çorum Belediyesi’ne bağlı Halk Et Kombinası’nda randevu sistemiyle kurban kesimi yaptırabilecek. Sisteme kayıt yaptıran vatandaşlar, kurbanlarını hangi gün ve saatte kestireceklerini önceden belirleyebilecek. Çorum Belediyesi, vatandaşların kurban pazarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz servis hizmeti sunacak.

31 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında her gün düzenlenecek seferlerle, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde yer alan Merkez Otobüs Durağı’ndan her iki saatte bir hareket edecek servis araçları, Saat Kulesi ve Akşemseddin Camii güzergahı üzerinden kurban pazarına ulaşım sağlayacak. Otobüslerin Merkez Otobüs Durağı’ndan 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 saatlerinde, kurban pazarından ise 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 saatli seferlerle hareket edeceği ifade edildi.