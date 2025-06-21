Erzurum’da sigarayı bırakmayı teşvik amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bir çalışma başlatıldı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 2024-2028 Tütün Kontrol Eylem Planı’nın "Sigarayı Bırakma" başlığı altındaki hedefleri doğrultusunda ve 09.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025/1 Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan karar gereği, kamu kurum ve kuruluşlarında sigara bırakma kampanyası başlatıldı.

Toplumda tütün kullanım oranını azaltmak amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeline yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Seminerlerde tütün ve tütün ürülerinin zararları, bırakmanın sağlık üzerindeki olumlu etkileri, bırakma sürecinde karşılaşılabilecek güçlükler ve bu süreçte baş etme yöntemleri ile etkili bırakma yolları ele alınmıştır. Ayrıca katılımcıların karbonmonoksit ölçümleri yapılarak farkındalık artırıldı.

Kampanya kapsamında seminerler yıl boyunca devam edecek olup, tütünsüz ve sağlıklı bir yaşam için kurumlar arası iş birliğiyle çalışmalar sürdürülecek.