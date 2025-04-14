Ağrı’nın Tutak ilçesinde öğrencilere yönelik umre ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Umre ödüllü bilgi yarışması, Tutak’ta yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan yarışmaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi. İlçe Müftümüsü Şahmurat Kaya, sınav salonlarını ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi. İlçe Müftüsü Kaya, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin dini bilgi birikimlerini artırmalarını önemsiyoruz. Bu tür yarışmalar, onların İslam’ı daha iyi anlamalarına katkı sağlıyor" dedi.

Sınav sonunda duygularını paylaşan adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığına böyle bir yarışma düzenlediği için teşekkür ederek, yarışmaların devam etmesi temennisinde bulundular.