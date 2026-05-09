TÜRSİD Yönetim Kurulu Toplantısı, UITP İş Birliği İmza Töreni ve 25. İşletme Komisyonu Toplantısı Gaziulaş Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi.

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Yönetim Kurulu Toplantısı, Gaziulaş ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden raylı sistem ve toplu ulaşım alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluş temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, sektörün mevcut durumu ve geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

TÜRSİD Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra İZBAN'ın da katılım gösterdiği toplantıda; raylı sistemlerin daha güvenli, çevreci, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik birçok olumlu karar alındı. Özellikle toplu taşıma hizmetlerinde teknolojik dönüşümün hızlandırılması, enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kurumlar arası iş birliklerinin artırılması konularında ortak görüş birliğine varıldı.

Program kapsamında ayrıca, uluslararası toplu ulaşım alanının en önemli kuruluşlarından biri olan UITP ile Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) arasında sektörün gelişimine katkı sağlayacak önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur da katılım sağladı. İmzalanan protokolün; bilgi paylaşımını artırması, uluslararası tecrübelerin ülkemize kazandırılması ve raylı sistemler alanındaki ortak projelerin geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

İşletme Komisyonu 25. Buluşmasında Gaziantep'te bir araya geldi

Yönetim kurulu programının ardından TÜRSİD 25. İşletme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Antalya Ulaşım, BURULAŞ, ESTRAM AŞ, Gaziulaş , İzmir Metro AŞ., Kayseri Ulaşım AŞ, Metro İstanbul ve SAMULAŞ temsilcileri katılım sağladı. Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki önemli paydaşlarını bir araya getiren organizasyonda; sürdürülebilir ulaşım politikaları, işletme verimliliği, yolcu memnuniyeti, dijitalleşme süreçleri, güvenlik uygulamaları ve şehir içi raylı sistemlerin geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Sektör temsilcileri ise toplantının oldukça verimli geçtiğini, alınan kararların gelecekteki raylı sistem yatırımlarına ve işletme süreçlerine olumlu yansıyacağını ifade ederek organizasyonda emeği geçen Gaziulaş 'a teşekkür etti.

Gaziulaş yetkilileri, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, raylı sistemler alanında kurumlar arası dayanışmanın güçlenmesinin Türkiye'nin ulaşım vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirtti.