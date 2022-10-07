15 Ekim’de Ankara’da TÜRMOB’un (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) 32 Genel Kurulu’nu yapacağız.

Daha önceki 31 Genel Kurula katılan bir meslek mensubu olarak gördüğüm tablo şu: TÜRMOB’un ve Odalarımızın fiziki ve teknik yapılanmalarını çok başarılı bir şekilde tamamladık.

Genel Kurullarımızı beş yıldızlı otel salonlarında yapıyoruz. Bunlar güzel şeyler. Ancak, mesleğin çıkarlarının korunması ve gelir yaratılması konusunda aynı şeyleri söyleyemeyiz. Bunun en önemli nedeni süren duruma saplanıp kalmak ve değişime ayak uyduramamak.

Yeminli Mali Müşavirlik ve Mali Müşavirlik mesleğinde yeni gelirler yaratılamıyor. Beyanname süresinin uzatılması, mücbir nedenler ve mali tatil gibi konulara takılıp kalınması mesleği dar bir çerçeveye sığdırmaktadır.

Halbuki yapılacak o kadar çok iş var ki. Finans ve yatırım danışmanlığı, insan kaynakları, pazarlama ve bilişim teknolojileri gibi konularda uzmanlık. Yeminli Mali Müşavirler adeta KDV iade memuru olmuş durumda.

Burada yaptığımız Yeminli Mali Müşavirlik ve Mali Müşavirlik işlerinin gelişmiş ülkelerde karşılığı yok. Onlar başka şeyler yapıyorlar. Bizler ise hala defter tasdiki ve yetkili matbaaya fatura bastırmakla uğraşıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gözünün sürekli olarak KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerde olması, vergi mükelleflerinin ise matrah artırıma odaklanmaları mesleğimize olan önemi azaltmakta ve her matrah artırımı yasası mesleğimizden çok şeyler götürmektedir.

Mali Müşavirlik ruhsatı alan meslek mensuplarımız şayet sadece muhasebeci olarak kalacaklarsa boş yere ruhsat alıyorlar. Kayıt memuru olmak için bu kadar okumaya da gerek yok. Kendilerini geliştirerek uzmanlaşmaları gerekiyor. Dünyada çoklu eğitimin son hızla geliştiğini düşünecek olursak gelişmiş ülkelerde güçlü sertifika programlarıyla meslek değişimi gerçekleşiyor. Örneğin, bir makina mühendisi sertifika programlarına katılarak yazılım ya da tasarım mühendisi olabiliyor. Alınan sertifikalar işletmeler tarafından diploma gibi kabul ediliyor.

TÜRMOB, CFA (Chartered Financial Analyst) örneği olduğu gibi etkili bir uluslararası (İngilizce-Türkçe) sınav merkezi kurabilir. Kamu Gözetim Kurumu’nun şimdi yaptığı zorunlu eğitimleri buraya kaydırarak, bağımsız denetçi belgesinin aldığı tarihten itibaren 3 dereceli sınav sistemini getirerek 5 yılda yeterlilik sınavı koyabilir. Gelişmiş ülkeler mesleklerdeki gelişimi böyle sağlıyor.