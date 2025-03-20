Lavender Robotics takımının gençleri Türkiye’de elde ettikleri başarıların ardından Amerika’da 17-19 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Vize randevularının 24 Nisan tarihine verildiği gençler bu süreci öne çekemezlerse Türkiye’yi temsil edemeyecekler. Başta Manisa Valisi Vahdettin Özkan olmak üzere tüm yetkililerden destek isteyen gençler, sanayide deva firmalara ev sahipliği yapan Manisa’nın adını dünya sahnesinde duyurmak için desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Elde ettikleri başarılar ve yaşadıkları sorunlar hakkında açıklamalarda bulunan Lavender Robotics takımının kaptanı Ada Kazıl, "Biz, Manisa Salihli Kabazlı Köyü’ndeki küçük bir garajda ’Fırsat verilirse biz de yapabiliriz!’ diyerek yola çıkan gençleriz. Takım arkadaşlarım Ege Kazıl, Mehmet Sait Perşembe, Yusuf Karamuk, Kadir Efe Yağ, Göktürk Ege Turan, Hasan Kaan Karabulut ve mentörlerimiz Hülya Ergül Kazıl ile Taha Bayer olarak, bilim ve teknolojiye olan tutkumuzu azimle birleştirdik. Bu yolculuğun sonunda Amerika’daki Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandık. Türkiye’de katıldığımız 4-6 Mart Bosphorus Regional, 7-9 Mart Haliç Regional ve 14-16 Mart Ankara Regional yarışmalarında büyük başarılar elde ettik. NASA sponsorluğundaki Engineering Inspiration Ödülü’nü kazanarak bu ödüle layık görülen ilk ve tek Manisa takımı olduk. Ayrıca, Bosphorus Regional’da Dow sponsorluğunda verilen Takım Sürdürülebilirlik Ödülü ve Haliç Regional’da Duyarlı Profesyonellik Ödülü kazandık. Bu ödüller, teknik becerilerimizin yanı sıra takım ruhu, etik değerlerimiz ve toplumsal bilincimizle de fark oluşturduğumuzun bir göstergesi oldu. Bireysel olarak da büyük bir onur yaşıyorum: Dean’s List Finalist Ödülünü kazanarak dünya çapında seçilen öğrencilerle birlikte yarışmak üzere Manisa’dan Amerika’ya gitmeye hak kazanan ilk öğrenci oldum." dedi.

Vize ve maddi destek sorunu

Elde ettikleri başarılara rağmen önlerinde iki büyük engel olduğunu kaydeden Kazıl, "Önümüzde iki büyük engel var. Biri vize diğeri de maddi destek. Amerika’daki Dünya Şampiyonası 17-19 Nisan 2025 tarihlerinde Teksas Eyaletinin Houston kentinde düzenlenecek. Ancak büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Vize randevularımız 24 Nisan 2025 tarihine verildi. Eğer bu süreç hızlandırılmazsa, kazandığımız bu büyük fırsatı değerlendiremeyeceğiz ve Türkiye’yi temsil edemeyeceğiz. Buradan yetkililere sesleniyorum: Biz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz! Lütfen vizelerimizi Nisan’ın ilk haftasına çekebilmemiz için bize yardımcı olun! Manisa büyük bir sanayi şehri. Büyük şirketlerin, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Sayın Manisa Valimizin desteğine ihtiyacımız var! Manisa, Türkiye’nin en büyük sanayi şehirlerinden biri. Şehrimiz, Vestel, Bosch, Schneider Electric, Tirsan, E.C.A, Keskinoğlu ve daha birçok büyük sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, bölgenin ekonomik gücünü artıran ve sanayinin gelişimine yön veren önemli bir kuruluş olarak bu şehirdeki firmalara rehberlik ediyor. Ancak biz gençler olarak, Manisa’nın sanayi gücünün bilime, teknolojiye ve inovasyona daha fazla yatırım yaparak büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada, büyük sanayi kuruluşlarına, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na, iş dünyasına ve hayırseverlere sesleniyoruz. Amerika’daki yarışmaya katılabilmemiz için yol ve konaklama desteğine ihtiyacımız var. Manisa’nın adını dünya sahnesinde duyurmak için desteğinize ihtiyacımız var ve buradan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Sayın Manisa Valimize de seslenmek istiyorum: Biz gençler olarak, Manisa’yı uluslararası arenada temsil etmek için mücadele ediyoruz. Yerel yönetimler ve valiliğimiz olarak, bilim ve teknolojiye inanan biz gençleri destekleyin. Manisa’nın adını, Türkiye’nin adını dünyaya duyurabilmemiz için vize sürecimizin hızlanmasına destek olun, yol ve konaklama sorunlarımızı çözmemize yardımcı olun. Biz Lavender Robotics olarak, Manisa’nın sanayi devlerinin, yerel yönetimlerin ve valiliğimizin desteğiyle bilim ve teknoloji alanında öncü bir şehir olabileceğine inanıyoruz. Bize fırsat verin, ülkemizi en iyi şekilde temsil edelim. Biz, ’Fırsat verilirse biz de yapabiliriz!’ diyerek yola çıktık ve Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. Şimdi, bir kez daha sesleniyoruz: Bize fırsat verin, vize, yol ve konaklama sorunlarımızı çözmemize yardım edin! Bu zorlu süreçte bize destek olursanız, Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğimize söz veriyoruz! Sosyal medya hesabımız @lavenderrobotics adresinden desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.