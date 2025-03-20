Şahinbey Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlar için "İftara 5 Kala" projesi ile ilçesinin yoğun olan kavşaklarında kumanya dağıtımını geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda sürdürüyor.

Trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüsteki vatandaşlar, Şahinbey Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin dağıttıkları kumanyalarla oruçlarını açtı. Paylaşmanın ve birlikte olmanın simgesi olan Ramazan ayında trafik yoğunluğu nedeniyle iftara yetişemeyenlerin yanında Şahinbey Belediyesi vardı.

Yolda kalan sürücülere iftariyelik

Projeyi her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiklerini hatırlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Projemiz ile işlerinden evlerine giden vatandaşlarımızın ve görev başında olan şoförlerimizin oruçlarını açmaları için kavşaklarda kumanya dağıtıyoruz. Projemizin ismi ‘İftara 5 kala’ ve trafikte, kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlarımıza iftariyelik veriyoruz. Vatandaşlarımız ezan okunduğunda yolda iftarlarını açabiliyorlar. Böylelikle evlerine gidene kadar oruçlarını dağıtılan iftariyeliklerle açmış oluyorlar. Bu uygulamayla vatandaşlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz"

Şahinbey Belediyesi’nin iftar saatinde kendilerine iftarlık dağıtmasından oldukça memnun olan sürücüler, "İftar vaktine yetişemedik. Ancak Şahinbey Belediyesi ekipleri bizlere Ramazan’ın bereketini ve birliğini bir kez daha gösterdiler. İftar vakti bizleri unutmayarak kumanyalar dağıttılar. Bu uygulamaya katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle bir uygulama yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.