Aksaray’ın Eskil ilçesinde, teravih namazı için camiye gelen çocuklar, namaz sırasında ayakkabılarının içine bırakılan harçlıkla sevindirildi.

AK Parti Eskil Gençlik Kolları Başkanı Veyis Atlar ve gençlik kolları üyeleri, Eşmekaya Kayacık ve Eskil Hacı Ömer Gür Camilerinde teravih namazı sırasında çocukların ayakkabılarının içine gizlice harçlık bıraktı. Namazın ardından ayakkabılarını giymek için gelen çocuklar, ayakkabılarının içinde buldukları harçlıklar karşısında büyük bir sevinç yaşadı.

AK Parti Eskil Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Büşra Keskin, bu etkinlikte, çocukları namaza alıştırmak, yüzlerinde biraz gülümseme oluşturmak için teravih namazı sırasında ayakkabıların içerisine bir miktar harçlık bıraktıklarını söyledi. Teravih namazı kılan çocuklar ise namazdan çıktıktan sonra ayakkabılarının içerisinde para bulduklarını, mutlu olduklarını ifade ederek teşekkür etti.