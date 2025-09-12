Türkiye genelinde uzun süredir tartışılan sokak hayvanları sorununa kalıcı çözüm getiren iller arasına Siirt de katıldı.

Kentte başlatılan çalışmalarla hem sokak hayvanlarının yaşam şartları iyileştirildi hem de vatandaşların güvenliği artırıldı.

Siirt Belediyesi bünyesinde kurulan modern barınak ve rehabilitasyon merkezlerinde sokaklardan toplanan hayvanların düzenli tedavi ve aşıları yapılıyor. Yaralı ve hasta hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından özenle bakım altına alınıyor. Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar, hem güvenlik hem de hayvanların sağlığı açısından önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Vatandaşlardan Musa Doğruever, "Uzun zamandır sokak hayvanlarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Sabah namazına giderken üç-beş köpek bir araya geliyordu, korkuyorduk. Ama valimizin girişimleriyle hayvanlar barınaklara gönderildi. Artık hem halk hem de hayvanlar için güvenli bir ortam oluştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Turan Açıkgöz ise "Eskiden Hükümet Bulvarı’nda köpekler çoktu, vatandaşlar kaygılıydı. Özellikle akşam evlerimize giderken zorlanıyorduk. Valimizin hassasiyetiyle hayvanlar barınaklara götürüldü. Bu vesileyle valimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Siirt’te hayata geçirilen model, sokak hayvanlarıyla insan yaşamının uyum içinde sürdürülebileceğini gösteren örnek bir uygulama olarak Türkiye’ye örnek teşkil ediyor.