Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Multiple Skleroz Yaşam Merkezi tarafından Dünya Multiple Skleroz (MS) Farkındalık Günü çerçevesinde etkinlik düzenlendi. MS hasta ve yakınlarının katıldığı etkinlikte farkındalık günü dolayısıyla turuncu balonlar gökyüzüyle buluşturuldu.

Türkiye’de kurulan ilk MS yaşam merkezi olma özelliğini taşıyan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Multiple Skleroz Yaşam Merkezi, hasta ve yakınlarını bir araya getirdiği etkinlikte moral ve motivasyon vermek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi MS Yaşam Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Haluk Gümüş, merkezde düzenlenen etkinlikte farkındalık günü kapsamında bir araya geldiklerini belirterek MS Yaşam Merkezine üniversite ve hastane yönetimlerinin önemli destekler sağladığını söyledi. Türkiye’de MS yaşam merkezleri sayısının artmasını dileyen Gümüş, "Merkezimizin geniş kitlelere duyurulması ile birçok insan buradan faydalanabilecek. Hem yaptığımız iş hedefine ulaşmış olacak hem de bir kişi bile merkezden daha büyük fayda görürse bizi çok mutlu edecek. Hekimler olarak hastalarımızın yanındayız. Her zaman da Allah ömür verdikçe yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Alaaddin Yorulmaz, dünyada yaklaşık 3 milyon multiple skleroz hastası olduğunu ifade etti. Hastaların mücadeleyle örülen bir hayatının olduğuna dikkati çeken Yorulmaz, "İnsanlarımızın yanında olabildiğimizi göstermek açısından böyle bir merkezi faaliyete geçirdik. Hastaların psikolojik, duygusal, sosyal anlamda desteklerini hep birlikte sağlamak adına yanlarındayız. Hastalarımızın hemen hemen tüm sorunlarını merkezimizde çözebileceklerini düşünüyorum" dedi.

Hasta yakını Ahmet Şanlı ise yaklaşık 3 yıldır eşinin Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğünü, 3 aydır da MS yaşam merkezine geldiklerini anlattı. Şanlı, şunları kaydetti: "İşin açıkçası ilk geldiğimizde böyle bir merkezle karşılaşacağımızı çok düşünmüyorduk. Fakat buraya geldikten sonra buradaki insanların güler yüzü, insanları motive edici konuşmalarını gördük. Sağlıkta her şey sadece tıbbi tedavi ve ilaç değil, belki de bizim hastalığımız gibi onlarca hastalığın tedavisi güler yüz."

Hatice Yetişir de merkeze bir arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiğini ifade ederek sağlık personelinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmalarının ardından MS yaşam merkezi personeli, hasta ve yakınları, farkındalık günü dolayısıyla MS farkındalık rengi olan turuncu balonları gökyüzüyle buluşturdu.