Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 1 milyon 260 bin metrekarelik alanı ile Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bahar ve yaz ayları için hazırlıklara başladı. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, 1 milyon metrekarelik yeşil alanda tahrip olan 130 bin metrekarelik çim alan onarımı yaparken 105 bin metrekarelik çim ekimi gerçekleştirdi.

Kentin muhtelif bölgelerine yeni park, bahçe ve mesire alanları kazandıran ve yılın belirli dönemlerinde diktiği fidanlarla Kayseri’nin yeşil alan büyüklüğünü arttıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin en büyük yeşil alanlarından ve Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bahar hazırlığına başladı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Millet Bahçesi ve Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, 1 milyon 260 bin metrekarelik devasa alanda 1 milyon metrekarelik yeşil alanıyla hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde tahrip olan çim alanlarda bakım onarım ve çim ekim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında, tahribat gören 130 bin metrekarelik çim alanın hasarını gidermeye yönelik bakım işlemi yapan ekipler, çimlerdeki ölü veya deforme alanları onarıyor. Ekipler, kuruyan veya zarar gören çimlerin daha sağlam ve gür bir şekilde yeniden hayat bulması için de 105 bin metrekarelik alana çim ekimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir belediyesi ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin bahar aylarında Kayserililere daha nezih ve konforlu bir hizmet sunmaya hazır hale gelmesi için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.