Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antep Fıstık Ezmesi’nin Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Gaziantep’in eşsiz lezzeti, Avrupa sofralarında da adından söz ettirecek.ANKARA (İGFA) - Gaziantep’in dünyaca ünlü lezzeti Antep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alarak Türkiye’nin bu alanda tescil edilen 36. ürünü oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Fıstık gibi müjde! Gaziantep’in eşsiz ezmesi, Avrupa sofralarında da hak ettiği yeri alacak. Hayırlı olsun” dedi.

Antep Fıstık Ezmesi’nin AB tescili, Türk mutfağının ve yerel ürünlerinin uluslararası arenada tanınırlığını artıran önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Gaziantep’in köklü gastronomi kültürüne vurgu yapan bu başarı, ürünün kalitesini ve özgünlüğünü tescillemiş oldu.