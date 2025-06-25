Uterin kanserin erken teşhisinin hayati önem taşıdığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. M. Burak Akselim, Uterin kanser, özellikle menopoz sonrası dönemde görülen anormal vajinal kanamalarla kendini gösterebileceğini söyledi.

Ne yazık ki bu belirtiler çoğu zaman göz ardı edildiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. M. Burak Akselim, "Oysa erken evrede yakalanan uterin kanserin tedavi başarısı oldukça yüksektir. Kadınlarımızın bu konuda bilinçli olması büyük önem taşıyor. Bazı kadınlar uterin kanser açısından daha yüksek risk taşımaktadır. Menopoz sonrası kadınlar, obezite problemi olanlar, uzun süre östrojen maruziyeti yaşayanlar, polikistik over sendromu bulunanlar ve doğum yapmamış kadınlar risk grubunda yer alır. Bu kişilerin düzenli jinekolojik kontrolleri kesinlikle ihmal etmemesi gerekir" dedi.

Doç. Dr. Akselim, rahim kanserinin en yaygın belirtisinin menopoz sonrası vajinal kanama olduğunu hatırlatarak şunları ekledi;

"Menopoz öncesinde ise düzensiz, uzun süren ya da ara kanamalar; cinsel ilişki sonrası kanama; pelvik bölgede ağrı ve açıklanamayan kilo kaybı dikkatle değerlendirilmelidir. Bu tür belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden bir kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır. Uterin kanseri tamamen önlemek her zaman mümkün olmasa da, risk faktörlerini azaltmak ve düzenli jinekolojik muayenelerle erken teşhis koymak mümkündür. Kadınlarımızdan isteğimiz, vücutlarındaki sinyalleri ciddiye almaları ve yılda en az bir kez kadın doğum muayenesi yaptırmalarıdır."