Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 28 aktif Ro-Ro hattında faaliyet gösterdiğini ve 2024’te taşınan araç sayısının 706 bin 387’ye ulaştığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Ro-Ro taşımacılığı verilerini değerlendirdi. 2024’te dünya yük taşımacılığının yüzde 88’inin deniz yoluyla yapıldığını, Türkiye’nin dış ticaret taşımalarının ise yüzde 86’sının deniz yoluyla gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, 2003-2024 yılları arasında deniz yolunun dış ticaretteki parasal payının 5,9 kat artarak 333,96 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Ro-Ro taşımacılığının karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığına yeni güzergahlar sunduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin coğrafi konumu ve denizlerin yapısı, sektörü cazip hale getiriyor. 2003’te 220 bin 345 olan yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı, 2024’te yüzde 221 artarak 706 bin 387’ye ulaştı. Taşımaların yüzde 69’u Avrupa, yüzde 15,5’i Akdeniz, yüzde 15,2’si Karadeniz hatlarında gerçekleşti; Avrupa taşımalarının yüzde 68’i İtalya hattında yapıldı. Araçların yüzde 68,5’i treyler, yüzde 28,1’i tır, yüzde 1,9’u römork ve yarı römorklardan oluştu" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2025’in ilk dört ayında taşınan araç sayısının geçen yıla göre yüzde 7,8 artarak 246 bin 816’ya ulaştığını belirtti.

Türkiye’nin 28 aktif Ro-Ro hattıyla faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, sektörü güçlendirmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurguladı.