Türkiye genelinde Mart ayında 110 bin 795 konut satıldı. İpotekli satışlar yüzde 41,5, ikinci el satışlar yüzde 9,1 artarken, yabancılara satışlar yüzde 11,5 azaldı. İstanbul, 19 bin 820 satışla liderliğini korudu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu. En fazla satış İstanbul’da (19 bin 820), Ankara’da (10 bin 203) ve İzmir’de (7 bin 513) gerçekleşirken, en az satış Ardahan (28), Bayburt (33) ve Tunceli’de (63) kaydedildi. Ocak-Mart döneminde ise satışlar yüzde 20,1 artarak 335 bin 786’ya ulaştı.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA BÜYÜK YÜKSELİŞ

İstatistiki verilere göre ipotekli konut satışları Mart’ta yüzde 41,5 artarak 18 bin 225 oldu ve toplam satışların yüzde 16,4’ünü oluşturdu. Ocak-Mart döneminde ipotekli satışlar yüzde 87,3 artışla 51 bin 729’a çıktı. İlk el ipotekli satışlar Mart’ta 4 bin 331, Ocak-Mart’ta ise 12 bin 143 olarak gerçekleşti.

Diğer satış türlerinde 92 bin 570 konut el değiştirdi, bu rakam geçen yıla göre yüzde 0,1 arttı. İkinci el satışlar ise yüzde 9,1 artarak 77 bin 488’e ulaştı ve toplamın yüzde 69,9’unu kapsadı.

YABANCILARA SATIŞTA DÜŞÜŞ

İpotekli satışlardaki artış ve ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam ettiğini gösteren Mart 2025 verilerine göre yabancılara satışlardaki düşüş dikkat çekt.

Yabancılara konut satışları Mart’ta yüzde 11,5 azalarak bin 574 oldu ve toplam satışların yüzde 1,4’ünü oluşturdu.

En fazla satış İstanbul (635), Antalya (496) ve Mersin’de (141) yapıldı. Ocak-Mart döneminde yabancılara satışlar yüzde 19,5 azalarak 4.578’e geriledi. En çok konut Rusya (275), İran (153) ve Ukrayna (124) vatandaşlarına satıldı.