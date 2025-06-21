Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitelerinde eğitim gören 191 İranlı öğrencinin yaşanan savaştan etkilenmemesi için çeşitli destekler sağlayacağını açıkladı.

Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Savaş, çocukların uykusunu, anaların duasını, şehirlerin sabahını karartan kirli bir hesaplaşmadır. İsrail’in Gazze, Lübnan, Yemen ve en son İran’a kadar uzanan saldırganlıklarını hukuk, vicdan ve insanlık adına en güçlü şekilde telin ediyoruz" dedi. Aydın, savaşın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve onların yalnızlık hislerini ortadan kaldırmak için üniversitenin tüm imkanlarını seferber edeceğini açıkladı. Aydın, "Bizler, her zaman öğrencilerimizin arkasında duracağız. Savaşın acılarını hafifletmek ve onların güven içinde eğitim almalarını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Prof. Dr. Aydın, savaşın yalnızca coğrafi sınırları değil, tüm insanlığı derinden etkileyen bir travma olduğunu ifade ederek, "Savaş, sadece toprakları değil, insanları da derinden yaralar. Bu süreçte öğrencilerimizin yanında durarak, güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için gereken her adımı atıyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin ve Ukrayna’daki çatışmalardan etkilenen öğrencilere verdikleri desteği hatırlatan Aydın, "Bugüne dek Filistin’de ve Ukrayna’da yaşanan çatışmalardan etkilenen öğrencilerimizin her acısını yüreğimizde taşıdık; onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret ettik" dedi.

Aydın, üniversitenin her bir öğrencisini bir emanet olarak gördüklerini vurgulayarak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak insan olmanın onuru ve medeniyet köklerinden beslenen vicdanla bu sorumluluğu taşımaya devam edeceklerini belirtti. Aydın, "Ülkenizdeki savaş nedeniyle yaşadığınız zorlukları bizlerle paylaşmak isterseniz, üniversitemizin sağladığı destek hattı ile her türlü yardımı sağlamak için buradayız" dedi.