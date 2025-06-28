Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye’de bir ilke imza atarak yapay zeka destekli bir akıllı yaya geçidi geliştirdi. Sistem; yaşlı, engelli ve çocuk bireyleri tanıyıp onlara özel yeşil ışık süresi tanımlayarak hem güvenliği artırıyor hem de trafik akışını daha verimli hale getiriyor.

OMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın ve ekibince geliştirilen sistemde, radar sensörleri ve özel algoritmalarla yayaların geçiş süresi otomatik olarak belirleniyor. Yaya geçidinde durması gereken noktada bekleyen bireyler sistem tarafından algılanıyor ve kendilerine yeşil ışık veriliyor. Geçiş yapılmadığında ise kırmızı ışık yanmaya devam ediyor.

"Yayaların daha konforlu geçişi hedefleniyor"

İlkadım ilçesindeki OMÜ İlim Sanat ve Kültürevi’nde düzenlenen tanıtım programında konuşan Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın, sistemin çalışma prensibini şu sözlerle anlattı:

"Akıllı yaya geçidimiz sayesinde yayaların daha güvenli ve konforlu bir şekilde geçiş yapmasını sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz algoritmayla yaşlı, engelli veya çocuklu bireyleri tanıyabiliyoruz. Bu bireyler, tanımlı kartları sistemlere okutarak ek süre alabiliyor. Aynı zamanda sistem, sürücüler için de gereksiz beklemeleri önleyerek trafik akışına katkı sağlıyor."

Doç. Dr. Aydın, bu sistemle akıllı ulaşım sistemleri Türkiye’nin düzenlediği yarışmada en iyi AR-GE ödülünü aldıklarını ve prototipin yakında ticarileştirilerek halkın kullanımına sunulacağını belirtti.

Programa akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.