Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Türkiye’nin ulaşım ve altyapı vizyonunu masaya yatıran önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaparak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ı ağırladı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve ETTOM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ulutan başta olmak üzere akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinlikte, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği dev ulaşım projeleri ile geleceğe yönelik altyapı planları geniş perspektifle ele alındı. Katılımcılara güncel bilgiler sunulurken, fikir alışverişine de zemin hazırlandı. Yoğun ilgi gören programda, özellikle genç mühendis adaylarının Türkiye’nin ulaştırma vizyonuna dair merak ettikleri konular detaylı şekilde yanıtlandı. Buluşma, ulaşım sektörüne ilgi duyan herkesi bir araya getirerek bilgi paylaşımını ve etkileşimi teşvik etti.

Program kapsamında Bakan Yardımcısı Boyraz, Üniversite öğrenci kulüplerinin proje ve çalışmalarını da değerlendirdi. Etkinlik sonunda Bakan Yardımcısı tarafından yapılan kura çekilişi ile katılımcılar arasında bulunan 4 öğrenciye Turistik Doğu Ekspresi tren turu hediye edildi.