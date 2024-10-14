14-16 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yüzyılında I. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

Sempozyum öncesinde sergilenen Erzincan’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan beyaz döner; tulum peyniri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Düzenlenen Türkiye Yüzyılında I. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumuna Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkan Yardımcısı Elşad Aliyev, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve protokol üyeleri katıldı.

Sempozyum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın telekonferans yöntemiyle katılımcılara hitap etmesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Binali Yıldırım toplantının hayırlara vesile olmasını dilediler.

Sempozyum Azerbaycanlı sanatçının piyano dinletisiyle devam etti. Ardından Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkan Yardımcısı Elşad Aliyev katılımcılara seslendi. “Bizim başka ailemiz yoktur. Bizim ailemiz Türk dünyasıdır!” diyen Aliyev’in sözleri salonda alkış tufanı kopardı. Aliyev, konuşmasının devamında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimizdir, kederi bizim kederimizdir” sözünü hatırlattı.

Sempozyum, çocukların farklı devletlerin bayraklarının yer aldığı pankartı kalıtımcılara sergilemesiyle devam etti. Çocuklar tarafından açılan uzun pankart katılımcıların beğenisini topladı.

Sempozyumun devamında konuşma gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, rüzgarı sert, insanı mert olan Erzincan’da katılımcıları ağırlamaktan mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu belirtti. Mumcu, “5 kıtadan 33 ülkeden gelen yaklaşık 300 katılımcının bir araya geldiği bu anlamlı sempozyumda sizlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu sempozyumun Türkiye’nin uluslararası arenadaki gücüne ve diaspora etkinliğine katkı sunacağına inanıyorum.” dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise “Bu bilimsel şölenin Türk dünyasında ortak kabul edildiği bir zaman dilimine denk gelmesi Türk diasporasının coğrafyasındaki kültürel işbirliğinin dalga dalga yayıldığının bir işaretidir. Kim ne derse desin, hangi engeller konulursa konulsun Türk dünyasındaki dil de fikir de birlik olacak ve inşallah ilelebet yaşayacaktır.” şeklinde konuştu.