Türk ve Yunan heyetleri, Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turunu 28 Nisan 2025’te Selanik’te gerçekleştirdi. Toplantıda 2025 önlemleri gözden geçirilip 2026 planı ele alındı.ANKARA (İGFA) - Türkiye ve Yunanistan heyetleri, Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turunu 28 Nisan 2025’te Selanik’te düzenledi.

Milli Savunna Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Millî Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki toplantıya, her iki ülkeden büyükelçiler, üst düzey askerler ve sivil yetkililer katıldığı bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1916833045602078862

Toplantıda, 2025’te uygulanmak üzere daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler değerlendirildi ve 2026 yılına yönelik uygulama planı görüşüldü.

Olumlu bir atmosferde geçen toplantının bir sonraki turu, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirmesi bekleniyor.