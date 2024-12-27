34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası’nda Türkiye Şampiyonu olan Yenişehir Belediyespor lisanslı sporcusu Osman Emre Kula’yı makamında ağırlayan Başkan Ercan Özel, Yenişehir’de sportif başarıların artacağını ve daha çok şampiyonlar çıkaracağını söyledi.

İstanbul’da düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası’nda 84 kiloda İşitme Engelliler Kategorisi’nde Türkiye Şampiyonu olan Yenişehir Belediyespor sporcu Osman Emre Kula, İlçe Spor Müdürü Ahmet Kaya, Yenişehir Belediyesi Karate Eğitmeni ve Milli Antrenör Cemil Çakır’la birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ziyaret etti. Altın madalya sahibi Osman Emre Kula, turnuvalara katılmasını ve şampiyonluğa giden yolda hazırlık yapmasına imkân tanıyan Başkan Ercan Özel’e teşekkür etti.

Yenişehir Belediyesi olarak spora verdikleri öneme dikkat çeken Başkan Ercan Özel de, Türkiye şampiyonu olan ve 2025 olimpiyatlarına hazırlanan Osman Emre Kula’yı tebrik etti. Başkan Ercan Özel, “Yenişehir’imizin, sportif başarılarda daha fazla yer alabilmesi ve sporcu sayısını arttırmak için Yenişehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi fazlası ile yapacağız. Kazandığı şampiyonluklar için sporcumuzu tebrik ediyor, 2025 yılı olimpiyatlarında Yenişehir’imizi temsil edecek olan Osman Emre Kula’ya başarılar diliyorum” diye konuştu.