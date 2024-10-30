Türkiye Ziraat Kupası 3. turda Aliağaspor FK, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi’ne uzatma dakikalarında 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Hakemler: Hatem Yarar, Adnan Akbulut, Mustafa Cem Büyük

Aliağaspor FK: Miraçcan Yavuz, Oktay Kancı (Kadir Kurt dk. 46), Emirhan Karagülle (Hakan Demir dk. 91), Berkay Görmez (Ahmet Uzun dk. 62), Muhammed Raşit Şahingöz, Berk Ali Nızam, Necati Özdemir, Kaan Adar, Hasan Çelik, Yiğit Bayındır (Oğuzhan Yıldırım dk. 62), Malik Karaahmet

Anadolu Üniversitesi: Bekir Demircan, Berk Çakır, Ahmet Keleş, Özkan Geldi, Gani Burgaz, Mustafa Diler, Anıl Özçelik (Abdullah Şahin dk. 90+3), Tuncay Fındıkçı (Enishan Ceylan dk. 65), Uğurcan Bekçi (Emrah Tacir dk. 65), Umut Akpınar, Tayyip Mevlüt Kaya

Goller: Malik Karaahmet (dk. 48), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 114) (Aliağaspor FK), Tayyip Mevlüt Kaya (dk. 34), Berkay Çakır (dk. 108), Gani Burgaz (dk. 117) (Anadolu Üniversitesi)

Sarı kartlar: Oktay Kancı, Hasan Çelik, Berk Ali Nizam, Oğuzhan Yıldırım, Mehmet Fuat Gölbaşı (Aliağaspor FK), Mustafa Diler, Özkan Geldi, Tayyip Mevlüt Kaya, Berkay Çakır (Anadolu Üniversitesi)