Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Venezuela Büyükelçiliği ile sağlık yatırımları ve tedavi hizmetleri alanında ortak çalışmalar başlatacak.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu’na (SANKON) üye Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Federasyon Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Venezuela Ankara Büyükelçisi Freddy E. Molina Gutierrez tarafından kabul edildi.

Türkiye’nin sağlık turizmindeki gücü vurgulandı

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, alternatif tıp, termal kaplıcalar, organ nakli, kanser tedavisi ve cerrahi müdahalelerde uzmanlaşmış kadrolar bulunduğunu vurguladı. Türkiye ile Venezuela arasında sağlık turizmi işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade eden Bay, "İlişkilerimizi güçlendirmek için ortak çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Prof.Dr. Bay, Venezuela’nın sağlık politikalarını desteklemek amacıyla hastane ve klinik yatırımları konusunda da Türk sağlık şirketlerinin girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Venezuela’dan işbirliği mesajı

Büyükelçi Freddy E. Molina Gutierrez ise Türkiye ile Venezuela arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, sağlık turizmi alanında işbirliğini artırmaya hazır olduklarını söyledi. Venezuela devletinin sağlık politikaları ve ekonomik gelişmeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Büyükelçi, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu heyetini Venezuela’ya davet etti.

Türkiye’nin sağlık turizmi alanında uluslararası işbirliklerini güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendirilen ziyaret iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliğinin ilerleyen süreçte daha da geliştirilmesini hedefliyor.