Tunus’ta gerçekleştirilen Gençler Kılıç Dünya Kupası’nda, Türkiye Genç Erkek Kılıç Takımı şampiyon oldu.

Tunus’un Hammamet kentinde 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası takım müsabakalarında, Türkiye Eskrim Genç Erkek Kılıç Takımı, altın madalyanın sahibi oldu. Tolga Aslan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Furkan Yaman’dan kurulu Genç Erkekler Kılıç Takımı, finalde ABD’yi 45-35 mağlup etti.

Tunus’ta Almanya’yı 45-34, Romanya’yı 45-28 yenerek adını yarı finale yazdıran gençler, daha sonra İtalya’yı da 45-42 mağlup ederek finale yükseldi. ABD ile oynadığı altın madalya mücadelesini de 45-35’lik üstünlükle tamamlayan ayyıldızlı ekip, birincilik kürsüsünde yerini aldı.

Öte yandan Genç Kadın Kılıç Takımı Begüm Alkaya, Nil Güngör, Zehra Kerem ise organizasyonu 10’uncu takım olarak tamamladı.