Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Konservatuvarı, “45. Sanat Yılı"nı düzenlenen gece ile kutladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın “45. Sanat Yılı” etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği program zengin içeriği ile de dikkat çekti. Gecede ilk olarak Amerikalı oyun yazarı Neil Simon’un, Anton Çehov’un kısa oyunlarından ve öykülerinden yola çıkarak yazdığı tiyatro oyunu “Sevgili Doktor” sahnelendi. Ardından Türk sanat müziği ve Türk halk müziği bölümü başladı. Zengin repertuvarıyla hem solo performanslar hem de koro performansı dinleyicilerden tam not aldı.

Sanatın her yönüyle yaşandığı etkinliğin dans gösterisi bölümü ise davetlilere adeta görsel bir şölen yaşattı. Kafkas dansları ve halk dansları olmak üzere iki bölümde sergilenen performanslarla izleyiciler unutulmaz bir gece yaşadı.