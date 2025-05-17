VM Medical Park Bursa Hastanesi, Mudanya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 2. Kariyer Günleri etkinliğine katılım sağlayarak sağlık sektöründeki deneyim ve birikimini öğrencilerle paylaştı.

Etkinlik çerçevesince, VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed İkbal Bakırcı, "Sağlık Sektörünün Yeni Mezunlardan Beklentileri" başlıklı panelde moderatörlük görevini üstlenerek, sektörün dinamikleri ve genç mezunlardan beklentilere dair önemli bilgiler verdi.

Medical Park Bursa Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Hakkı Ünal ise "Canlı Mülakat Simülasyonları" panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Gerçek bir mülakat deneyimini öğrencilere yaşatmayı hedefleyen bu panel, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinlik süresince üniversite kampüsünde kurulan stantta öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirilirken; kariyer fırsatları, staj imkânları ve kurumsal kültür hakkında bilgilendirme yapılarak öğrencilerin merak ettiği sorular da yanıtlandı.

VM Medical Park Bursa Hastanesi olarak sağlık sektörüne nitelikli ve donanımlı genç profesyoneller kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden kurum temsilcileri, bu tür etkinliklerin öğrenci-iş dünyası buluşmalarında önemli bir köprü görevi gördüğünü vurguladı.