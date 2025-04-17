Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Futbol Grup Müsabakaları heyecana sahne oldu.

15-17 Nisan 2025 tarihleri arasında Aydın’da gerçekleştirilen organizasyona 8 ilden 10 takım ve 160’tan fazla sporcu katılım sağladı. Üç farklı grup üzerinden oynanan müsabakalarda, genç futbolcular hem yeteneklerini sergileme hem de takım ruhunu sahaya yansıtma fırsatı buldu. Adnan Menderes Yan Sahalarında oynanan karşılaşmalar, centilmence rekabetin ve futbol tutkusunun en güzel örneklerini sundu. İki gün süren zorlu mücadelelerin ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Minik sporcuların emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığı törende renkli görüntüler ortaya çıktı. İki gün süren turnuva sonunda, gruplarında şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlar Türkiye Finalleri’ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Turnuvada A Grubu Birincisi Muğla 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, B Grubu Birincisi Afyonkarahisar Şemsettin Karahisari Ortaokulu, C Grubu Birincisi Denizli Hayırseverler Ortaokulu oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Farklı illerden Aydın’a gelerek üstün bir mücadele sergileyen tüm sporcularımıza teşekkür ederiz. Türkiye Finalleri’nde yarışacak takımlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.