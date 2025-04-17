Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tamamlandığında kentin yeni oksijen deposu olacak Şirinevler Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu. Yılmaz, 142 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan ormanın kente yeni bir soluk kazandıracağını belirterek, "Gaziantep’e renk katacak nefes olacak" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın aylar öncesinde sözünü verdiği Şirinevler Mesire Alanı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Etap etap hizmete açılacak alanda incelemelerde bulunan Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Yılmaz, tamamlandığında kentin akciğeri olarak nitelendirilen Dülükbaba Tabiat Parkı’na rakip olacağını söyleyen Yılmaz, "Toplam alanımız 142 bin metrekare. Yürüyüş parkuru, park, fitness, çocuk oyun alanı, dinlenme ve oturma alanları, kasap, fırın, market, wc, çeşme ve bulaşık yıkama yerleri olmak üzere tüm ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir mesire alanı olacak" dedi.

Yapay gölet de olacak

Alanda, yapay gölet etkisi verecek su ögesi de yapılacağını aktaran Yılmaz, "142 bin metrekarelik alanda 500 metre uzunluğunda bin 250 yürüyüş parkurumuz olacak. Fitness alanında çalışmalarımız devam ediyor. 2 adet küçük, 1 adet büyük çocuk oyun alanı, ilk etapta 100 adet oturma ve dinlenme alanı oluşturulacak, bunların 75 tanesi barbekülü olacak şekilde mesire ve piknik alanı olarak kullanılacak. Etap etap bu sayılar artış gösterecektir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak kasap, fırın, market, wc, çeşme ve bulaşık yıkama yerleri de yapılıyor. Alanın doğal eğimine ve mevcut yapısına uygun yapay gölet etkisi verecek su ögesi projelendirmesi de yapıldı. İnşallah mesire alanımızla birlikte onu da tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Üst düzey güvenlik önlemi

Mesire alanında güvenlik önlemlerinin üst düzey olacağını vurgulayan Yılmaz, "Mesire alanımızın etrafını bin 800 metre dış duvar ve tel çitlerle kapatacağız. Ayrıca rutin güvenlik görevlisi arkadaşlarımız burada olacak. Hemen her noktaya da güvenlik kameraları yerleştireceğiz. Vatandaşlarımız, ailesi ile geldiğinde güven ve huzur içinde pikniği yapabilecek. Bunun yanında araç park alanlarımızla da otopark sorunu yaşamayacağız" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, sonrasında Şirinevler Mahallesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşlarla bir araya geldi.